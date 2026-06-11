365 Tage am Puls Tirols

Ein eingespieltes Team sorgt dafür, dass Tirol immer top informiert ist. Wie läuft der Alltag im modernsten Newsroom des Landes ab?

Wenn Tirol erwacht, arbeitet das Team der TT-Nachrichtenredaktion bereits auf Hochtouren: Ab 6 Uhr versorgt der Frühdienst das Land auf tt.com mit aktuellen Meldungen, bis gegen 8 Uhr personelle Unterstützung eintrifft. In der Morgenkonferenz um 9.15 Uhr wird die Kernfrage gestellt: Was beschäftigt die Menschen in Tirol? Die Antwort darauf spiegelt sich auf tt.com wider: Ob Chronik, Sport, Politik, Wirtschaft, Kultur oder Lifestyle – alle Ressorts beliefern tt.com mit Inhalten. Die Devise im Newsroom lautet: „Online first.“

Ein eingespieltes Team aus Redakteurinnen und Redakteuren betreut tt.com von früh bis spät. © Moschen