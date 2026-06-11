Ein Blick in den Newsroom

365 Tage am Puls Tirols

TT-Nachrichtenredakteurin Sabrina Pipal beim Frühdienst.
© Rita Falk
Marian Rehfeld

Von Marian Rehfeld

Ein eingespieltes Team sorgt dafür, dass Tirol immer top informiert ist. Wie läuft der Alltag im modernsten Newsroom des Landes ab?

Wenn Tirol erwacht, arbeitet das Team der TT-Nachrichtenredaktion bereits auf Hochtouren: Ab 6 Uhr versorgt der Frühdienst das Land auf tt.com mit aktuellen Meldungen, bis gegen 8 Uhr personelle Unterstützung eintrifft. In der Morgenkonferenz um 9.15 Uhr wird die Kernfrage gestellt: Was beschäftigt die Menschen in Tirol? Die Antwort darauf spiegelt sich auf tt.com wider: Ob Chronik, Sport, Politik, Wirtschaft, Kultur oder Lifestyle – alle Ressorts beliefern tt.com mit Inhalten. Die Devise im Newsroom lautet: „Online first.“

Ein eingespieltes Team aus Redakteurinnen und Redakteuren betreut tt.com von früh bis spät.
© Moschen

Der Newsmanager behält den Überblick und berichtet in der Mittagskonferenz um 12.30 Uhr über aktuelle Entwicklungen. Auch Facebook und Instagram werden von der TT-Nachrichtenredaktion bespielt. Eigens produzierte Reels bringen News im Videoformat auf den Punkt. Am Nachmittag übernimmt der Spätdienst die aktuellen Agenden, während die Produktion der Zeitung für den nächsten Tag in die entscheidende Phase geht. Bei der Abendkonferenz um 17 Uhr wird auch der weitere Online-Fahrplan festgelegt. Um 22 Uhr verabschiedet sich der Newsroom in eine kurze Nachtruhe.

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