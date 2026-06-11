Bewegte Bilder in bewegten Zeiten

Die TT verfügt auf Social Media über enorme Reichweite. Und längst ist das geschriebene Wort nicht mehr nur die einzige Erzählform auf tt.com. Eine Geschichte von den ersten Livestreams bis zu den TT-Shorts.

Drei Jahrzehnte tt.com – ein Jubiläum, das nicht nur für 30 Jahre digitaler Nachrichtenkompetenz steht, sondern vor allem für die Fähigkeit zur stetigen Erneuerung. Als die Tiroler Tageszeitung den Schritt ins World Wide Web wagte, war die digitale Welt eine andere. Heute, in einer von Dynamik und rasanter Entwicklung geprägten Medienlandschaft, hat sich auch der Journalismus gewandelt. Ganz wichtig dabei: das Bewegtbild.

Was mit ersten Livestreams von Pressekonferenzen oder wichtigen Ereignissen begann, ist heute ein integraler Bestandteil unserer täglichen Berichterstattung. Die Palette reicht von tiefgehenden Video-Interviews mit Entscheidungsträgern bis hin zu schnelllebigen Shorts, die auf unserer Plattform erscheinen und auch für Social-Media-Kanäle wie Instagram oder Facebook genutzt werden. Diese Entwicklung hat die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, fundamental verändert.

Trotz dieser Entwicklung in den Darstellungsformen bleibt eines unverändert und bildet das Fundament des Erfolgs: der journalistische Anspruch. Jedes Video, jeder Live­stream und jedes Short unterliegt denselben strengen Qualitätskriterien wie ein klassischer Artikel. Sorgfältige Recherche, faktische Genauigkeit und Relevanz für Tirol sind und bleiben der zentrale Ankerpunkt der Arbeit. Journalismus ist das Herzstück, das Medium nur der Kanal. Dass dieser Weg der richtige ist, beweist nicht nur das Vertrauen unserer Leserinnen und Leser, sondern auch der messbare Erfolg. Allein auf Instagram konnte die TT die Reichweite in den vergangenen 15 Monaten um über 40 Prozent steigern. Das zeigt: Hochwertiger, regional verankerter Journalismus findet auch in der Welt der schnellen Bilder und kurzen Videos sein Publikum.