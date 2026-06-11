Momente, die Tirol bewegten

Rund 1,5 Millionen Artikel wurden in 30 Jahren auf tt.com veröffentlicht – sie erzählen von Triumphen, Tragödien und Momenten, die unser Land verändert haben. Eine kleine Auswahl.

Es gab viele emotionale Meilensteine in drei Jahrzehnten, die sich tief in das kollektive Gedächtnis aller Tiroler einbrannten. Dazu gehören etwa das Lawinenunglück von Galtür 1999, der grenzenlose Meisterjubel des FC Tirol 2000 am Tivoli oder der tragische Tod der Tiroler Ausnahme-Alpinisten David Lama und Hansjörg Auer 2019 in Kanada.

Der FC Tirol feierte am 27. Mai 2000 den Meistertitel im Tivoli. © gepa

Ebenso unvergessen bleiben das Ibiza-Video um Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, das ein politisches Erdbeben auslöste, sowie der Corona-Ausbruch im Frühjahr 2020, der Tirol über Nacht ins Zentrum des internationalen Interesses rückte.