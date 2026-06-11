Profi-Köchen in den Topf schauen

Der Gemüsefond köchelt am Herd, im Ofen gart der Lachs und im Eisschrank kühlt das Dessert. Währenddessen wird eifrig geschnippelt, erklärt und getratscht. Reges Treiben herrscht in der Tiroler Küche eines Gasthauses, einer Bar oder eines Gourmetbetriebes, wenn das Redaktionsteam der TT mit einigen LeserInnen vorbeischaut. Anlass ist das einmal im Monat veranstaltete Gaumenfreuden-Event.

AbonnentInnen des gleichnamigen Newsletters können an einem exklusiven Workshop bei Tirols beliebtesten KöchInnen teilnehmen und sich von ihnen Tipps holen. Das in Teamarbeit zubereitete Menü wird im Anschluss gemeinsam verkostet. Ein Erlebnis, das den TeilnehmerInnen lange in Erinnerung bleibt. Das Interesse an den Veranstaltungen ist groß, so haben sich beispielsweise für den Sauerteig-Backkurs im Februar mehr als 1000 LeserInnen angemeldet. Das nächste Gaumenfreuden-Event findet am 3. Juli zum Thema „Aperitivo“ in der Bottega urbana in Innsbruck statt. Die Anmeldung dafür startet in Kürze.