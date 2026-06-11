Hier gibt’s was auf die Ohren

Auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder beim Putzen – ohne Berieselung geht’s häufig nicht, umso besser, wenn man dabei auch noch klüger wird. Wissenswertes für die Ohren gibt es bei der TT seit Anfang 2021. Richtig, ein Corona-Projekt, das damals noch ohne professionelle Ausstattung und Studio quasi zuhause im Kleiderschrank gestartet ist. Die „Gut zu wissen“-Podcasts haben sich seitdem nicht nur qualitativ stark verbessert, auch das Team ist größer geworden.

Mit Renate Perktold, Klara Hürlimann, Ornella Wächter und Vanessa Grill sorgen vier Redakteurinnen immer sonntags für ein ExpertInnen-Gespräch rund um die Themen Gesundheit, Liebe, Psychologie, Ernährung und Lifestyle. „Wie man Narzissten entlarvt und ihnen entkommt“ hat bisher mit knapp 5000 Downloads am meisten interessiert, knapp gefolgt von „Was unser Immunsystem wirklich stärkt“ und „Was gegen Frust im Schlafzimmer hilft“.