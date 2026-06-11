Auf WhatsApp immer am Ball

Seit dieser Saison bekommen die Tiroler Fußball-Fans alle Nachrichten rund um das Unterhaus direkt auf ihr Smartphone gespielt. Aktuelle Nachrichten, die Videos der schönsten Tore, exklusive Fotos und die heißesten Transfergerüchte – das alles wird im WhatsApp-Kanal der Tiroler Tageszeitung geboten. Außerdem küren die mittlerweile über 2500 Mitglieder das Tor des Monats und stellen bei Umfragen ihr Fußball-Fachwissen unter Beweis.