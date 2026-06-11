Kategorie „Best Newsletter“
Auf WhatsApp immer am Ball
Mit tt.com bleiben die User im Tiroler Unterhaus am Ball. So wie hier mit Natters-Kicker Silvan Ammann.
© Rita Falk
Seit dieser Saison bekommen die Tiroler Fußball-Fans alle Nachrichten rund um das Unterhaus direkt auf ihr Smartphone gespielt. Aktuelle Nachrichten, die Videos der schönsten Tore, exklusive Fotos und die heißesten Transfergerüchte – das alles wird im WhatsApp-Kanal der Tiroler Tageszeitung geboten. Außerdem küren die mittlerweile über 2500 Mitglieder das Tor des Monats und stellen bei Umfragen ihr Fußball-Fachwissen unter Beweis.
Ein Muss für jeden Anhänger der schönsten Nebensache der Welt. Unlängst wurde der Kanal „Tiroler Unterhaus“ auch ausgezeichnet. Bei den Global Media Awards der International News Media Association (INMA) belegte der Nachrichten-Kanal den starken dritten Platz in der Kategorie „Best Newsletter“.