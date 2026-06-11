Deutscher Alpinist nach Nacht am Berg gerettet: „Dass er überlebt hat, ist ein Wunder“

Ein 44-Jähriger stürzte bei einer Wanderung im Außerfern ab. Erst am nächsten Tag wurde der Mann auf einem Schneefeld liegend entdeckt. Einsatzleiter Marvin Kärle berichtet von der „schwierigen Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, einer wohl lebensrettenden Mulde und dem unendlichen Dank der Familie der Touristen.