Im Außerfern abgestürzt
Deutscher Alpinist nach Nacht am Berg gerettet: „Dass er überlebt hat, ist ein Wunder“
Marvin Kärle (links im Bild) hat den Sucheinsatz geleitet, der auf einem Schneefeld am Gumpensattel ein glückliches Ende fand.
© Kärle, Bergrettung Elbigenalp
Ein 44-Jähriger stürzte bei einer Wanderung im Außerfern ab. Erst am nächsten Tag wurde der Mann auf einem Schneefeld liegend entdeckt. Einsatzleiter Marvin Kärle berichtet von der „schwierigen Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, einer wohl lebensrettenden Mulde und dem unendlichen Dank der Familie der Touristen.