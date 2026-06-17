Florian Weber von Sportfreunde Stiller blickt zurück: „30 Jahre sind eine verdammt lange Zeit“

30 Jahre nach ihrer Gründung gehören „Sportfreunde Stiller“ längst zu den prägenden Bands im deutschsprachigen Raum. Kurz nach der Veröffentlichung des neuen Albums (12. Juni) und vor dem Konzert auf der Festung Kufstein (18. Juni) blickt Schlagzeuger Florian Weber auf Höhen und bitter empfundene Tiefen einer Karriere zurück. Er spricht über die Bedeutung von Empathie und das soziale Engagement der Band.