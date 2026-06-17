Berühmt durch WM-Lied
Florian Weber von Sportfreunde Stiller blickt zurück: „30 Jahre sind eine verdammt lange Zeit“
30 wunderbare Jahre besteht „Sportfreunde Stiller“, wie die Bandmitglieder selbst sagen. Es gab jedoch auch schwere Zeiten, in denen die Freundschaft von Florian „Flo“ Weber (Schlagzeug), Peter Brugger (Gesang, Gitarre) und Rüdiger „Rüde“ Linhof (Bass) hart auf die Probe gestellt wurde.
© IMAGO/christian heilwagen
30 Jahre nach ihrer Gründung gehören „Sportfreunde Stiller“ längst zu den prägenden Bands im deutschsprachigen Raum. Kurz nach der Veröffentlichung des neuen Albums (12. Juni) und vor dem Konzert auf der Festung Kufstein (18. Juni) blickt Schlagzeuger Florian Weber auf Höhen und bitter empfundene Tiefen einer Karriere zurück. Er spricht über die Bedeutung von Empathie und das soziale Engagement der Band.
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