Uraufführung in Schwaz: "Gegenwind" prangert Gewalt gegen Frauen an

Das Schauspiel "Gegenwind" von Chris Kohler beleuchtet die Geschichte der Gewalt gegen Frauen. Die Uraufführung der Produktion von „Theater Wortauftritt“ Schwaz findet am 21. Juni 2026 um 19 Uhr im Gleis4 – Theater am Zug statt. Es ist Teil des Kulturfestivals "Silbersommer Schwaz".

Das Stück erinnert an die Schicksale von Jina Mahsa Amini und Renée Nicole Good. Jina Mahsa Amini war 2022 wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das staatliche Hidschāb-Gesetz von der iranischen Sittenpolizei festgenommen, geschlagen und dabei tödlich verletzt worden. Die 37-jährige US-Staatsbürgerin Renée Good wurde am 7. Januar 2026 im US-Bundesstaat Minnesota vom ICE-Beamten Jonathan Ross erschossen. Der Vorfall löste eine landesweite Debatte und Protestaktionen aus.

Autor Chris Kohler betont die Inspiration durch die historische Figur Hypatias von Alexandria. "Aus ihrem Schicksal wächst ein Theaterstück gegen jede Form von Aggressionen gegen Frauen", so Kohler. Umberto Eco inspirierte ebenfalls das Werk.

Stück zeigt Parallelen zur heutigen Zeit

Gabi Maricic-Kaiblinger beleuchtet die tiefgreifenden Themen des Schauspiels. Hypatia, eine hochgebildete Philosophin der Spätantike, verkörpert emanzipierte Weiblichkeit. Ihre Weisheit und ihre Ansichten stoßen auf Widerstand. Das Stück zeigt Parallelen zur heutigen Zeit. Es hinterfragt, wie Frauen sich oft noch männlich geprägten Vorstellungen unterordnen müssen. Anderssein oder Besonderheit wird nicht geduldet, Minderheiten bekämpft.

Die Inszenierung von Chris Kohler thematisiert Angst, Unverständnis und Engstirnigkeit. Achtung, Respekt und Miteinander treten dabei in den Hintergrund. Stimmung kann sich rasch aufheizen. Das übergeordnete Thema Femizid umschließt Bildung, Umwelt und Religion: Wissen und Bildung einer Frau können als Bedrohung wahrgenommen werden. Das Werk fragt, was Menschen zu Tätern macht. Bosheit, Rachsucht oder früheres Leid werden als mögliche Ursachen erforscht. Die Grenzen zwischen Opfer und Täter verschwimmen oft.

Hypatia lässt sich nicht einschüchtern

„Hypatia ist eine starke Frau, die sich nicht einschüchtern lässt. Sie bleibt ihren Prinzipien treu. Sie ist bereit, ihren Weg allen Hindernissen zum Trotz zu gehen“, sagt Gabi Maricic-Kaiblinger.

Es spielen: Gabi Maricic-Kaiblinger., Emma Ortner, Verena Rosenauer, Michaela Schalk, Laura Tonini, Dominik Hell, Markus Pinter und Bernhard Schiestl.