Schröcksnadel mit Ausgang zufrieden: „Eliasch hätte uns den Skisport ruiniert“

Die Wahl zum Präsident des Internationalen Ski- und Snowboardverbands FIS mutierte am Donnerstag zum Krimi. Der langjährige ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel zeigte sich glücklich, dass Johan Eliasch nach fünf Jahren im Amt nicht mehr weitermachen kann, der britisch-schwedische Unternehmer hätte den Skisport „ruiniert“.