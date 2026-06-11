Aufatmen nach FIS-Wahl
Schröcksnadel mit Ausgang zufrieden: „Eliasch hätte uns den Skisport ruiniert“
Der scheidende FIS-Präsident Johan Eliasch (l.) und der ehemalige ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel (r.): Freunde sind die beiden längst keine mehr.
© KRISTIAN BISSUTI
Die Wahl zum Präsident des Internationalen Ski- und Snowboardverbands FIS mutierte am Donnerstag zum Krimi. Der langjährige ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel zeigte sich glücklich, dass Johan Eliasch nach fünf Jahren im Amt nicht mehr weitermachen kann, der britisch-schwedische Unternehmer hätte den Skisport „ruiniert“.
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