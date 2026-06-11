Drei mal zwei: Frau in Bayern brachte zum dritten Mal Zwillinge auf die Welt

Jasmin Rittner und ihr Mann Andreas hatten bereits im Spätsommer 2023 die Zwillinge Daniel und Emilio und etwa ein Jahr später die Zwillinge Simone und Anastacia bekommen. Ende Mai kamen noch zwei Mädchen dazu.

Bei einer Familie aus Bayern dürfte es in den nächsten Monaten sehr turbulent zugehen: Zum dritten Mal in recht kurzem Abstand hat Jasmin Rittner Zwillinge zur Welt gebracht. Die Töchter Julia Anja Valentina und Estephania Lorena Marie kamen nach Angaben des Klinikums in Fürth am 27. Mai auf die Welt. „Einmal ist besonders. Zweimal außergewöhnlich. Dreimal in Folge kaum zu glauben!“, schrieb das Klinikum auf Instagram.

Jasmin Rittner und ihr Mann Andreas hatten bereits im Spätsommer 2023 die Zwillinge Daniel und Emilio und etwa ein Jahr später die Zwillinge Simone und Anastacia bekommen. Dass es auch beim dritten Mal wieder Zwillinge werden, war für Andreas Rittner deshalb das Normalste der Welt. „Ich habe gar nicht gedacht, dass da eins kommt“, sagte er schon während der Schwangerschaft seiner Frau.

Außergewöhnlich – aber nicht für die Eltern

Oberärztin Anja Forster hat die Familie bei allen drei Schwangerschaften und Geburten begleitet. Nach ihr ist nun auch eins der beiden Mädchen benannt. Ihr zufolge ist die dritte Zwillingsschwangerschaft von Jasmin Rittner in mehrfacher Hinsicht eine Besonderheit und nicht so richtig zu erklären, da es in keinem Fall eine künstliche Befruchtung gab. „Es ist eigentlich Zufall“, sagte sie.