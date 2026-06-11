Nach Streit um Marketender

Tauwetter in der Salzstadt? So steht es um Teilnahme der Haller Stadtmusik am Schützenfest

Die Ausladung der Speckbacher Stadtmusik Hall vom Bezirksschützenfest ließ vergangene Woche die Wogen hochgehen. Inzwischen stehen die Zeichen auf Versöhnung – der Bürgermeister zieht dennoch Konsequenzen.
© Axel Springer
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Nach der Ausladung der Speckbacher Stadtmusik Hall vom Bezirksschützenfest Ende Juni – Stichwort Marketender – fand am Dienstag ein klärendes Gespräch beim Bürgermeister statt. Blasmusikverband und Schützenbund sind ebenfalls bemüht, die Wogen zu glätten.

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