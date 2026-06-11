Das TT-Gastro-Voting

Mit dem Tirol-Sieger an der Spitze: Das sind die Lieblingspizzerien in Innsbruck-Land

Im Ristorante Pizza Pazza wird gute Laune verbreitet: Sabrina, Sergio und Valentina Gugliotta freuen sich über den Pizza-Sieg und sind immer für einen Spaß zu haben.
© Patrick Steiner

Der Bezirk Innsbruck-Land beheimatet nicht nur den stolzen Tirol-Gesamtsieger des TT-Votings, sondern auch eine ganze Reihe echter Pizza-Hotspots. Hier bekommt man im Umland der Landeshauptstadt die besten Pizzas serviert.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

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Verena Langegger

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Alexandra Plank

Alexandra Plank

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