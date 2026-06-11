Auto erfasste Tretroller auf Schutzweg: Achtjähriger bei Unfall in Lienz schwer verletzt

Lienz – Ein achtjähriger Bub auf einem Tretroller ist Donnerstagmittag in Lienz mit einem Pkw kollidiert. Das Kind war gegen 11.45 Uhr im Bereich der Grafendorfer Straße unterwegs. Auf dem dortigen Schutzweg kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 63-Jährigen, die Richtung Süden unterwegs war.