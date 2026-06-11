Kind ins Spital gebracht
Auto erfasste Tretroller auf Schutzweg: Achtjähriger bei Unfall in Lienz schwer verletzt
Lienz – Ein achtjähriger Bub auf einem Tretroller ist Donnerstagmittag in Lienz mit einem Pkw kollidiert. Das Kind war gegen 11.45 Uhr im Bereich der Grafendorfer Straße unterwegs. Auf dem dortigen Schutzweg kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 63-Jährigen, die Richtung Süden unterwegs war.
Der Achtjährige stürzte durch die Kollision zu Boden und verletzte sich schwer. Die Autofahrerin leistete sofort Erste Hilfe. Nach der weiteren medizinischen Versorgung durch die alarmierten Rettungskräfte wurde der verletzte Schüler vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. (TT.com)