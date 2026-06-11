Olympiasiegerin Flock entschied über Karriere-Zukunft: Bauchgefühl war ausschlaggebend

Jetzt ist es fix: Olympiasiegerin Janine Flock geht in ihre 17. Skeleton-Weltcupsaison! Diese beginnt für die 36-jährige Tirolerin gleich mit einem Jubiläum: am 28. November 2026 steht zum Saisonstart ihr insgesamt 120. Weltcuprennen am Plan.

Janine Flock setzt ihre Skeleton-Laufbahn fort! Nach langem Überlegen hat sich die Rumerin entschieden, auch nach ihrem Olympia-Triiumph in Cortina ihre Karriere fortzusetzen. Der Grund, warum die Heeressportlerin mit den 45 Weltcup-Podestplätzen (davon 15 Siege), 4 EM-Titeln und drei Gesamtweltcup-Kugeln weitermacht, ist aus Sicht der 36-Jährigen schnell erzählt: „Es ist die Leidenschaft, die Disziplin, der Hunger, die Neugier, das alles, was ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, noch einmal als Spitzensportlerin zu erleben. Das Feuer für den Eiskanal brennt immer noch!“

Dabei denkt Flock vor allem an die Tage im Olympia-Eiskanal in Cortina: „Ich habe gelernt, nichts dem Zufall zu überlassen und dabei meinen eigenen Weg gefunden. Das war ein langer Prozess, der mich bis dorthin geformt und mich in meinem Kern gefestigt hat. In Cortina konnte ich jeden Schritt aus dieser inneren Stärke heraus setzen – das habe ich noch in keinem anderen Rennen so erlebt. In meiner weiteren Persönlichkeitsentwicklung möchte ich diesen Zugang noch einmal finden und diesen in einer WM-Saison noch einmal spüren.“

Auch Rennkalender halt bei der Entscheidung