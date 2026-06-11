Gastgeber wehrt sich
Wirbel nach Spielverschiebung von Aufstiegsduell im Unterhaus: „Hat Beigeschmack“
So sah der Fußballplatz in Hötting West am Mittwoch aus. Weil bei diesen Bedingungen gespielt wurde, war man beim SV Thaur der Meinung, man hätte auch eine Woche vorher spielen können. Innsbruck West (r.) gewann den Nachtrag 4:0.
© SV Thaur, Springer
Rund um den Nachtrag in der Landesliga West zwischen der SPG Innsbruck West und dem SV Thaur (4:0) gab es Diskussionen wegen der Spielabsage eine Woche zuvor. Die Gäste zweifeln diese Absage an und orten wegen Urlaubern bei den Hausherren eine schiefe Optik. SPG Innsbruck West wehrt sich entschieden.
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