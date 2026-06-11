Wirbel nach Spielverschiebung von Aufstiegsduell im Unterhaus: „Hat Beigeschmack“

Rund um den Nachtrag in der Landesliga West zwischen der SPG Innsbruck West und dem SV Thaur (4:0) gab es Diskussionen wegen der Spielabsage eine Woche zuvor. Die Gäste zweifeln diese Absage an und orten wegen Urlaubern bei den Hausherren eine schiefe Optik. SPG Innsbruck West wehrt sich entschieden.