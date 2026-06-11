Kind schwer verletzt
Elfjährige geriet in Längenfeld mit Fuß unter Gabelstapler
Längenfeld – Ein elfjähriges Mädchen ist am Donnerstag in Längenfeld mit dem Fuß unter einen Gabelstapler geraten. Dessen 35-jähriger Lenker fuhr gegen 17.15 Uhr rückwärts aus einer Garagenausfahrt. Das Kind stand auf dem Einstiegsbrett auf der linken Seite des Fünf-Tonnen-Staplers.
„Aus Unachtsamkeit geriet sie mit ihrem linken Schuh an den linken Vorderreifen und wurde dadurch unter den Reifen gezogen“, schildert die Polizei den Unfall. Das Mädchen erlitt demnach einen Beinbruch, es wurde mit dem Notarzthubschrauber „Martin 8“ ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)