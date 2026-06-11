Elfjährige geriet in Längenfeld mit Fuß unter Gabelstapler

Längenfeld – Ein elfjähriges Mädchen ist am Donnerstag in Längenfeld mit dem Fuß unter einen Gabelstapler geraten. Dessen 35-jähriger Lenker fuhr gegen 17.15 Uhr rückwärts aus einer Garagenausfahrt. Das Kind stand auf dem Einstiegsbrett auf der linken Seite des Fünf-Tonnen-Staplers.