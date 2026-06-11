Motorradfahrerin prallte in Gschnitz gegen Bike und Auto

Fschnitz – Eine 58-jährige Motorradfahrerin hat sich am Donnerstag bei einem Unfall auf der L10 in Gschnitz Verletzungen am Oberschenkel zugezogen. Die Frau war gegen 13 Uhr gemeinsam mit ihrem 64-jährigen Ehemann – ebenfalls auf einem Motorrad – hinter dem Pkw eines 69-Jährigen in Richtung Westen unterwegs. Die Frau übersah, dass der Autofahrer sein Fahrzeug anhielt, um in eine Seitenstraße einzubiegen. Sie touchierte zunächst die Maschine ihres Mannes und fuhr anschließend auf das Heck des Autos auf.