Motorradfahrerin prallte in Gschnitz gegen Bike und Auto
Fschnitz – Eine 58-jährige Motorradfahrerin hat sich am Donnerstag bei einem Unfall auf der L10 in Gschnitz Verletzungen am Oberschenkel zugezogen. Die Frau war gegen 13 Uhr gemeinsam mit ihrem 64-jährigen Ehemann – ebenfalls auf einem Motorrad – hinter dem Pkw eines 69-Jährigen in Richtung Westen unterwegs. Die Frau übersah, dass der Autofahrer sein Fahrzeug anhielt, um in eine Seitenstraße einzubiegen. Sie touchierte zunächst die Maschine ihres Mannes und fuhr anschließend auf das Heck des Autos auf.
Die 58-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 1“ in die Innsbrucker Klinik geflogen. Ihr Mann sowie der Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An den beiden Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit.
Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Gschnitz mit einem Fahrzeug und fünf Kräften, ein Rettungswagen, der Notarzthubschrauber C1 sowie eine Streife der Polizei. (TT.com)