Auto fuhr in den Niederlanden Schülergruppe an - Vier Tote

Schockiert und voller Trauer reagieren die Niederlande auf ein schweres Unglück mit einer Schülergruppe, bei dem drei Kinder und ein Erwachsener ums Leben gekommen sind. Ein Auto war aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagmittag in eine Gruppe von 14 Schülern und zwei Begleitern gerast, die per Fahrrad einen Schulausflug machten. Laut Polizei erlagen zunächst drei Menschen ihren Verletzungen. Vier weitere Kinder wurden schwer verletzt, eines davon starb später im Spital.

Der nach Polizeiangaben "sehr heftige Verkehrsunfall" im ländlich geprägten Seeländisch Flandern, das an Belgien angrenzt, erschütterte die Menschen weit über die Region hinaus. "Was für jedes Kind und jede Grundschule ein Highlight sein sollte - der Schulausflug - endet in einem Alptraum", reagierte der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten. "Ganz Terneuzen weint und ist zutiefst betrübt", sagte Bürgermeister Franc Weerwind, aus dessen Gemeinde die verunglückte Schulgruppe stammt.

Während Angehörige in einem Gemeindesaal in der Ortschaft Vogelwaarde unweit des Unfallorts zusammenkamen, strömten am Abend immer mehr Menschen zu der Schule, woher die Gruppe stammte, um dort Blumen niederzulegen, berichtete ein Reporter des Senders NOS.

Zu dem Unfall kam es an einer Bundesstraße zwischen zwei Ortschaften. Der Fahrer soll mit seinem Fahrzeug in einer Kurve weiter geradeaus gefahren sein und die Schülergruppe auf dem Radweg erfasst haben, wie der Sender NOS berichtete. Fotos vom Unglücksort zeigten ein schwerbeschädigtes Auto, das in einem Graben neben der Straße zum Stehen gekommen war.