Kommentar

Beim ORF kann es nur noch besser werden

Markus Schramek

Kommentarvon Markus Schramek

Clemens Pig feiert den erwarteten Gipfelsieg am Küniglberg. Am Tiroler liegt es nun, den in raue See geratenen Medientanker zu stabilisieren und Vertrauen zurückzugewinnen.

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