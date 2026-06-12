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Kommentar
Beim ORF kann es nur noch besser werden
Kommentarvon Markus Schramek
Clemens Pig feiert den erwarteten Gipfelsieg am Küniglberg. Am Tiroler liegt es nun, den in raue See geratenen Medientanker zu stabilisieren und Vertrauen zurückzugewinnen.
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