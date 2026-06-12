Freiwillige leisten ganze Arbeit

Ebbser Koasamarsch am Wochenende: Laufevent mit Herzblut statt Kommerz seit 56 Jahren

Die Kulisse des Wilden Kaisers lenkt die TeilnehmerInnen von so manchen sportlichen Qualen entlang der Strecke ab.
© TVB Kufsteinerland/Chris Gollhofer
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Am kommenden Samstag wird der Ebbser Koasamarsch ausgetragen. Laufend oder wandernd legen die TeilnehmerInnen dabei Strecken zwischen vier und 55 Kilometer zurück. Während Trailrunning boomt und Veranstaltungen immer kommerzieller werden, bleibt man hier seit 56 Jahren dem familiären Charakter treu.

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