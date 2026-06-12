Ebbser Koasamarsch am Wochenende: Laufevent mit Herzblut statt Kommerz seit 56 Jahren

Am kommenden Samstag wird der Ebbser Koasamarsch ausgetragen. Laufend oder wandernd legen die TeilnehmerInnen dabei Strecken zwischen vier und 55 Kilometer zurück. Während Trailrunning boomt und Veranstaltungen immer kommerzieller werden, bleibt man hier seit 56 Jahren dem familiären Charakter treu.