Mit Raketen und KI zum Börsen-Rekord: Wie Elon Musk die Aktienwelt Kopf stehen lässt

Es wird der mit Abstand größte Börsengang der Geschichte sein, der am Freitag in New York stattfindet. Und er ist auf vielen Ebenen abenteuerlich: Die angestrebte Bewertung von SpaceX ist fast 100-mal höher als der vergangene Jahresumsatz. Gewaltige Summen müssen dafür aufgestellt werden. Droht nach der großen Space-Party ein Absturz an den Aktienmärkten?