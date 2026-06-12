Weltgrößter Börsegang
Mit Raketen und KI zum Börsen-Rekord: Wie Elon Musk die Aktienwelt Kopf stehen lässt
In New York demonstrierten Menschen dagegen, dass Musk mit dem Börsegang zum ersten Billionär („Trillionaire“) der Welt wird. Aktuell wird sein Vermögen auf 700 Mrd. Dollar geschätzt.
© IMAGO/Gina M Randazzo
Es wird der mit Abstand größte Börsengang der Geschichte sein, der am Freitag in New York stattfindet. Und er ist auf vielen Ebenen abenteuerlich: Die angestrebte Bewertung von SpaceX ist fast 100-mal höher als der vergangene Jahresumsatz. Gewaltige Summen müssen dafür aufgestellt werden. Droht nach der großen Space-Party ein Absturz an den Aktienmärkten?
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