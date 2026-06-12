Wird immer häufiger
Nach Wolfsrissen: Anzeigen „auf Verdacht“ halten Tiroler Behörden auf Trab
Wölfe (hier ein Bild aus dem Alpenzoo) sind in Tirol wieder heimisch. Ob sie zu schießen oder zu schützen sind, darüber gibt es keine Einigkeit.
© Foto TT/Rudy De Moor
Anfang Juni wurden auf einer Alm in Schlaiten acht Schafe getötet und fünf verletzt – höchstwahrscheinlich von einem Wolf. In mehreren „Verdachtsanzeigen“ wird die Bezirkshauptmannschaft Lienz jetzt um Ermittlungen ersucht. Das ist nicht das erste Mal.
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