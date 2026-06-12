Wird immer häufiger

Nach Wolfsrissen: Anzeigen „auf Verdacht“ halten Tiroler Behörden auf Trab

Wölfe (hier ein Bild aus dem Alpenzoo) sind in Tirol wieder heimisch. Ob sie zu schießen oder zu schützen sind, darüber gibt es keine Einigkeit.
© Foto TT/Rudy De Moor
Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Anfang Juni wurden auf einer Alm in Schlaiten acht Schafe getötet und fünf verletzt – höchstwahrscheinlich von einem Wolf. In mehreren „Verdachtsanzeigen“ wird die Bezirkshauptmannschaft Lienz jetzt um Ermittlungen ersucht. Das ist nicht das erste Mal.

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