Museumsgeschichte als Krimi
Über Herkunft und Erbe: Wem heute das Barthaar von Andreas Hofer gehört
Wertvolle Überreste: Um die persönlichen Gegenstände von Andreas Hofer entwickelte sich ein musealer Reliquienkult. In der Ausstellung zu sehen ist ein Barthaar des 1810 erschossenen Tirolers.
© Johannes Plattner
Im Tiroler Volkskunstmuseum werden die dunklen Seiten der eigenen Geschichte beleuchtet. Dabei geht es in „Aufgespürt“ um Fragen des Besitzanspruchs und wie die Herkunft eines Objektes den Blick darauf verändert.
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