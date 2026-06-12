Museumsgeschichte als Krimi

Über Herkunft und Erbe: Wem heute das Barthaar von Andreas Hofer gehört

Wertvolle Überreste: Um die persönlichen Gegenstände von Andreas Hofer entwickelte sich ein musealer Reliquienkult. In der Ausstellung zu sehen ist ein Barthaar des 1810 erschossenen Tirolers.
© Johannes Plattner
Julia Brader

Von Julia Brader

Im Tiroler Volkskunstmuseum werden die dunklen Seiten der eigenen Geschichte beleuchtet. Dabei geht es in „Aufgespürt“ um Fragen des Besitzanspruchs und wie die Herkunft eines Objektes den Blick darauf verändert.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

Kommentare

0