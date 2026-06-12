Darum wird der Innsbrucker Dom am Sonntag zum größten Speisesaal Tirols

Am Herz-Jesu-Sonntag, dem 14. Juni, findet in Innsbruck ein besonderes Festmahl statt: Bei „Pasta per Tutti – Ein Franziskus-Mahl im Innsbrucker Dom“ laden Diözese Innsbruck und das italienische Kulturinstitut 800 Gäste auf eine Portion Nudeln ein. Ein Überblick, worum es geht und wie man dabei sein kann.