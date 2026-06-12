800 Menschen an einem Tisch

Darum wird der Innsbrucker Dom am Sonntag zum größten Speisesaal Tirols

Bischof Hermann Glettler (Mitte) und Piero Salituri, italienisches Kulturinstitut (ganz links) mit Vertreter:innen der Einrichtungen, für die im Rahmen von „Pasta per Tutti“ Spenden gesammelt werden: Sabine Trummer, DOWAS (2.v.l.), Karin Lichtner, Caritas (2.v.r.) und Michael Hennermann, Verein für Obdachlose (ganz rechts).
© Diözese Innsbruck, imago
Alexandra Plank

Von Alexandra Plank

Am Herz-Jesu-Sonntag, dem 14. Juni, findet in Innsbruck ein besonderes Festmahl statt: Bei „Pasta per Tutti – Ein Franziskus-Mahl im Innsbrucker Dom“ laden Diözese Innsbruck und das italienische Kulturinstitut 800 Gäste auf eine Portion Nudeln ein. Ein Überblick, worum es geht und wie man dabei sein kann.

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