Viel Lärm um Nichts?
Nein zum „IG-Lärm“ doch nicht in Stein gemeißelt? So reagiert Minister Totschnig auf die Kritik aus Tirol
Auch der „Luft 100er“ für Pkw auf Teilen der Inntal- und Brennerautobahn ist Folge des IG-Luft. Die Grenzwerte müssen nun nachgeschärft werden.
© Thomas Böhm
Umweltminister Norbert Totschnig (VP) rudert nach massiver Kritik an Nein zu Immissionsschutzgesetz-Lärm zurück. Die Implementierung der neuen EU-Luftgüte-Richtlinie könnte noch vor dem Sommer spruchreif sein.
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