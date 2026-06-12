ÖSV-Speedspezialistin zieht nach Leidenszeit die Notbremse: „Zeit für etwas Neues“

Vor knapp drei Wochen meldete sich Vanessa Nussbaumer mit erfreulichen Nachrichten auf Instagram zu Wort: „Ich bin so glücklich, nach zweieinhalb Jahren endlich schmerzfrei zu sein und wieder alles machen zu können. Es war ein langer Weg, aber die Heilung fühlt sich endlich real an.“ Vorangegangen war ein Eingriff im April, um sie endlich von Schmerzen in ihrem Bein zu erlösen.

Die Leidenszeit der Vorarlbergerin begann im November 2023. Bei einem Sturz im Abfahrtstraining in Copper Mountain zog sich die ÖSV-Speedspezialistin einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Unterschenkel zu. Von dieser schweren Verletzung erholte sich die 27-Jährige nicht mehr wirklich.

Obwohl Nussbaumer nach der jüngsten OP schmerzfrei ist, zog die ÖSV-Athletin jetzt die sportliche Reißleine und verkündete ihr Karriereende. „The End. Es ist Zeit für etwas Neues. Die kleine Nessi hatte damals den Traum, im Europa- und Weltcup zu starten. Dass ich diesen Traum leben durfte, ist irgendwie schon sehr cool. Ich habe nicht alle Ziele erreicht, aber wenn ich zurückblicke, war es eine unvergessliche Zeit“, schrieb sie am Freitag auf Instagram.

Und weiter: „Es gab viele schöne Momente und Erfolge, aber auch Zeiten voller Tränen und Herausforderungen. Die letzten zweieinhalb Jahre nach meiner schweren Verletzung im Jahr 2023 waren für mich eine besonders große Herausforderung. Ich habe in dieser Zeit viel gelernt und mich persönlich weiterentwickelt. Mein Körper hat mir jedoch seine Grenzen aufgezeigt und ich konnte leider nie wieder 100 % geben. Nach meiner letzten Operation im April bin ich nun froh, dass ich endlich auf dem Weg zu einem schmerzfreien Alltag bin. Dennoch steht die Gesundheit an erster Stelle und ich möchte auch in Zukunft weiterhin sportlich aktiv sein können.“ (TT.com)