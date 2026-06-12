Vom Online-Opfer zum Täter

Das Thema Gewalt an Frauen hat mit dem Fall Ulmen-Fernandes eine neue Dimension erreicht. Die Aufmerksamkeit ist groß. Gleichzeitig wächst Mut. Immer mehr Menschen schauen nicht weg. Sie greifen ein. Dieser Mut zeigt sich online. Sexistische und gewaltverherrlichende Kommentare unter Videos werden nicht mehr hingenommen. Betroffene und Beobachter reagieren. Das ist richtig. Das zeigt Zivilcourage. Doch darin liegt auch ein Risiko. Häufig ist zu beobachten, wie Kommentare öffentlich angeprangert werden. Profile werden gezeigt, Bilder veröffentlicht, sogar Arbeitgeber informiert. Was als berechtigter Widerstand beginnt, kippt jedoch unter Umständen in Selbstjustiz, die den Falschen trifft.