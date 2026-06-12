Brennpunkte im Unterhaus

Showdown um den Titel: In diesen Ligen fällt am Wochenende die Entscheidung

Im Fernduell mit St. Johann kämpfen die WSG Juniors am Freitagabend um den Titel in der tt.com Regionalliga. Für Moritz Hupfauf (l.) ist es das Abschiedsspiel.
© Lukas Kili/SK St. Johann
Michael PipalDaniel Lenninger

Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

Finale im Tiroler Fußball-Unterhaus! Während in manchen Ligen die Meister bereits gekrönt sind, fallen am Wochenende noch einige Titel-Entscheidungen. Wir haben die Brennpunkte für euch auf einen Blick.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

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