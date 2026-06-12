Brennpunkte im Unterhaus
Showdown um den Titel: In diesen Ligen fällt am Wochenende die Entscheidung
Im Fernduell mit St. Johann kämpfen die WSG Juniors am Freitagabend um den Titel in der tt.com Regionalliga. Für Moritz Hupfauf (l.) ist es das Abschiedsspiel.
© Lukas Kili/SK St. Johann
Finale im Tiroler Fußball-Unterhaus! Während in manchen Ligen die Meister bereits gekrönt sind, fallen am Wochenende noch einige Titel-Entscheidungen. Wir haben die Brennpunkte für euch auf einen Blick.
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