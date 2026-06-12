Am Bau steigen die Löhne: Mehr Geld für 250.000 Beschäftigte

Ohne großes Theater hat sich die Baubranche auf einen neuen Kollektivvertrag geeinigt. Die Löhne werden demnach in sämtlichen Berufszweigen spürbar angehoben.

Die rund 250.000 von der Bau- und Holzgewerkschaft (GBH) vertretenen Beschäftigten verdienen künftig spürbar mehr. Im Schnitt steigen die Löhne um 3,5 Prozent, gab die Gewerkschaft bekannt. Für einen Facharbeiter in der Bauindustrie bedeute das rund 1690 Euro mehr Einkommen pro Jahr. Ein Fliesenleger erhält rund 1550 Euro zusätzlich.

GBH-Bundesvorsitzender und SPÖ-Nationalratsabgeordneter Josef Muchitsch bedankte sich ausdrücklich bei der Arbeitgeberseite: „Die Verhandlungen waren offen, ehrlich und von gegenseitigem Respekt geprägt. Das ist nicht selbstverständlich“, so Muchitsch.

Schwieriges Umfeld

Die jüngsten Verhandlungen seien trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen abgeschlossen worden, teilte die Arbeitnehmervertretung mit. Die stärksten Abschlüsse erreichten Bauindustrie, Baugewerbe und Karosseriebau mit jeweils plus 3,6 Prozent. Holzbau, Baunebengewerbe, Tischler, Fliesenleger, Maler, Tapezierer, Steinarbeiter sowie die Wildbach- und Lawinenverbauung folgen mit plus 3,5 Prozent.

Löhne stiegen seit 2019 um ein Drittel