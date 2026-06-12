Unfall bei Wendemanöver in Oberau: Mopedfahrer geriet nach Kollision unter Auto
Wildschönau – Während eine 49-Jährige Österreicherin auf einem Parkplatz in Oberau mit ihrem Auto wendete, ist es Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr zu einem Unfall gekommen. Zur selben Zeit fuhren ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger jeweils mit ihren Mopeds rechts beziehungsweise links am Fahrzeug vorbei.
Dabei touchierte die Autofahrerin das Moped des 16-Jährigen. Der Jugendliche stürzte und kam unter der Frontstoßstange des Pkws zu liegen. Die 49-Jährige leistete umgehend Erste Hilfe, während eine Passantin den Notruf absetzte.
Der Mopedfahrer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr unter dem Auto befreit und anschließend vom Notarztteam des Hubschraubers erstversorgt. Mit einer schweren Verletzung im Bereich des Handgelenks wurde er in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)