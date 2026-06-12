Unfall bei Wendemanöver in Oberau: Mopedfahrer geriet nach Kollision unter Auto

Wildschönau – Während eine 49-Jährige Österreicherin auf einem Parkplatz in Oberau mit ihrem Auto wendete, ist es Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr zu einem Unfall gekommen. Zur selben Zeit fuhren ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger jeweils mit ihren Mopeds rechts beziehungsweise links am Fahrzeug vorbei.

Dabei touchierte die Autofahrerin das Moped des 16-Jährigen. Der Jugendliche stürzte und kam unter der Frontstoßstange des Pkws zu liegen. Die 49-Jährige leistete umgehend Erste Hilfe, während eine Passantin den Notruf absetzte.