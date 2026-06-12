„Notruf aus den Alpen“
„Müssen jährlich Hütten aufgeben“: Wie es um die Rettung der alpinen Infrastruktur steht
Alpine Wege und Hütten müssen gepflegt und erhalten werden. Das kostet viel Geld, der Klimawandel und seine Auswirkungen verschärfen die Situation. Hier im Bild: Die Gruttenhütte am Wilden Kaiser.
© Theresa Aigner
Die alpinen Vereine fordern in der Petition „Notruf aus den Alpen“ 95 Mio. Euro für den langfristigen Erhalt von alpinen Hütten und Wegen. Wie es in Zeiten des Sparbudgets darum bestellt ist, erklärt der Präsident des Verbands der alpinen Vereine Österreichs (VAVÖ), Gerald Dunkel-Schwarzenberger.
Kommentare