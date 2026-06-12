„Müssen jährlich Hütten aufgeben“: Wie es um die Rettung der alpinen Infrastruktur steht

Die alpinen Vereine fordern in der Petition „Notruf aus den Alpen“ 95 Mio. Euro für den langfristigen Erhalt von alpinen Hütten und Wegen. Wie es in Zeiten des Sparbudgets darum bestellt ist, erklärt der Präsident des Verbands der alpinen Vereine Österreichs (VAVÖ), Gerald Dunkel-Schwarzenberger.