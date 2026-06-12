Frontalkollision auf der Fernpassstraße: Auto stürzte 20 Meter ab

Nassereith – Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Fernpassstraße (B179) bei Nassereith hat am Freitagmorgen ein relativ glimpfliches Ende genommen. Wie die Polizei berichtet, geriet kurz nach 7 Uhr ein 38-jähriger Ungar mit seinem Kastenwagen aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto, das von einem 58-jährigen Belgier gefahren wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw über den Fahrbahnrand hinausgeschleudert, überschlug sich und kam erst rund 20 Meter tiefer auf dem Areal einer Firma zum Liegen.

Belgier wurde nur leicht verletzt

Der belgische Fahrer hatte dabei großes Glück im Unglück: Er wurde bei dem Absturz nur leicht verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Zams gebracht. Der rumänische Unfallverursacher blieb unverletzt.