K29 fest‘l: Die Homebase St. Johann lädt am Samstag zum Straßenfest

Am Samstag empfiehlt sich ein Ausflug nach St. Johann, dort findet nämlich das jährliche Straßenfest der Homebase statt. Drei Bands sorgen für die musikalische Unterhaltung, für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

St. Johann i.T. – Warum es das „K29 fest‘l“ ist, ist schnell erklärt: Weil man die „Hombase“ – ein offener Raum, der von vielen engagierten Menschen gestaltet und genutzt wird – in der Kaiserstraße 29 in St. Johann findet. Gefeiert wird am Samstag aber nicht nur dort, sondern auch auf der Straße, die zu diesem Zweck bis zur Sparkasse gesperrt wird. Die Gäste erwartet allerhand: vom Kinderprogramm bis zu Auftritten von drei verschiedenen Bands. Ihre Repertoires reichen von „Vintage-Ska“ bis „Pop Punk“ – wer also das Tanzbein schwingen will, wird sicher nicht aufgehalten.

Das kulinarische Angebot beim Straßenfest kommt unter anderem vom Leukentaler Schmankerlverein, das Kuchenbuffet von der Homebase selbst. Um Getränke und Kaffee kümmern sich der Alpenverein bzw. der Weltladen – das zeigt, wie viele örtliche Vereine und Initiativen sich in und um die Homebase engagieren und einbringen. Natürlich nicht nur beim Fest, aber an diesem Tag kommen jedenfalls alle zum Feiern zusammen.

Bier von Bierol und Naturschutzhof Artenreich

Und auch für Bier-Fans, gibt es ein ganz spezielles Angebot: Das Bier „Flügelschluck“, das in der Schwoicher Familien-Brauerei „Bierol“ aus Hopfen, der vom Naturschutzhof Artenreich in Going stammt, gebraut wurde. Es wurde nur in höchst limitierter Auflage produziert und wird nur am Samstag beim Fest erhältlich sein.

Mehr Eindrücke vom Fest open_in_full © Homebase © Homebase © Homebase

Wer nun Angst hat, dass das Wetter dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen könnte, darf beruhigt sein: Das Fest findet auf jeden Fall statt, im schlimmsten Fall spielen die Bands drinnen. Für alle anderen gilt: Regenjacke und Gummistiefel anziehen, dann steht der Party nichts im Wege.

Alles Infos zum K29 fest‘l unter www.homebase/-stjohann.at/programm/#calendar