Nutzer weltweit betroffen: Offenbar großflächige Störung bei Facebook und Instagram

Ein weitreichender technischer Ausfall hat am Freitag die Meta-Dienste Facebook und Instagram lahmgelegt und bei NutzerInnen weltweit für Probleme gesorgt. Zahlreiche UserInnen berichteten von plötzlichen Logouts, eingefrorenen Feeds und nicht funktionierenden Nachrichtenfunktionen.

Ladevorgänge, die nicht enden oder generell kein Zugang: Am Freitag meldeten NutzerInnen der beiden zu Meta gehörenden Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram auf der ganzen Welt massive Störungen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Viele wurden plötzlich aus ihren Konten abgemeldet und konnten sich nicht wieder einloggen.

Zudem waren die Feeds der beiden Plattformen offenbar „eingefroren“ und aktualisierten sich nicht mehr. Auch die Nachrichtenfunktionen, also der Facebook Messenger und die Instagram Direct Messages, waren bei zahlreichen UserInnen nicht mehr verfügbar.