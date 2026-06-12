Tiroler Karl-Heinz Schütz im Führungsteam der Wiener Philharmoniker

Der Tiroler Flötist Karl-Heinz Schütz wurde bei der Hauptversammlung der Wiener Philharmoniker zum Vizevorstand gewählt. Orchestervorstand bleibt Daniel Froschauer.

Wien, Landeck – Der Tiroler Karl-Heinz Schütz ist in das Führungsteam der Wiener Philharmoniker gewählt worden. Die Orchesterversammlung bestimmte den 1975 geborenen Musiker bei der ordentlichen Hauptversammlung zum Vizevorstand. Schütz ist seit 2011 Soloflötist der Wiener Philharmoniker. Davor war er in derselben Position bei den Wiener Symphonikern engagiert.

In seiner Heimatstadt Landeck war Schütz bis 2023 künstlerischer Leiter des Festivals Horizonte.

Orchestervorstand der Wiener Philharmoniker bleibt Daniel Froschauer. Auch Geschäftsführer Michael Bladerer und Kassier Bernhard Hedeborg wurden wiedergewählt. Sie treten damit ihre vierte Funktionsperiode an.