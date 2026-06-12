Drei Autos in Neustift zerkratzt: Hoher Schaden und Zeugenaufruf

Neustift im Stubaital – Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag um 19 und Freitag um 12 Uhr drei in Neustift im Stubaital parkende Autos schwer beschädigt. Bei zwei Fahrzeugen wurde die komplette linke Seite, bei einem Auto die rechte Seite stark zerkratzt. Die Pkw standen im Bereich Oberdorf.