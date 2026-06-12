Polizei bittet um Hinweise
Drei Autos in Neustift zerkratzt: Hoher Schaden und Zeugenaufruf
Neustift im Stubaital – Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag um 19 und Freitag um 12 Uhr drei in Neustift im Stubaital parkende Autos schwer beschädigt. Bei zwei Fahrzeugen wurde die komplette linke Seite, bei einem Auto die rechte Seite stark zerkratzt. Die Pkw standen im Bereich Oberdorf.
Laut Polizei dürfte ein Gesamtschaden von beinahe 10.000 Euro entstanden sein. Die Polizeiinspektion Neustift im Stubaital bittet unter der Telefonnummer 059133/7119 um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)