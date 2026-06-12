Steinschlag im Oberland: Bahnstrecke zwischen Imst und Landeck unterbrochen
Ein Steinschlag hat am späten Freitagnachmittag die Bahnstrecke zwischen Imst-Pitztal und Landeck-Zams im Tiroler Oberland blockiert und zu einer kompletten Sperre für den Zugverkehr geführt. Laut ÖBB wird die Unterbrechung voraussichtlich bis Samstagfrüh andauern. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.
Imst, Landeck – Die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Imst-Pitztal und Landeck-Zams im Tiroler Oberland ist nach einem Steinschlag am späten Freitagnachmittag vorerst für den Zugverkehr gesperrt worden. Die Sperre werde voraussichtlich bis Samstagfrüh um 8 Uhr andauern, sagte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair zur APA. Das Gleis wurde beschädigt, die entsprechenden Arbeiten waren im Gange. Reisende sollen bis zu einer Stunde mehr Reisezeit einplanen.
Die Fernverkehrszüge fahren laut ÖBB im Schienenersatzverkehr zwischen Landeck-Zams und Ötztal. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Imst-Pitztal und Landeck-Zams eingerichtet. (APA, TT.com)