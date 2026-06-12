Steinschlag im Oberland: Bahnstrecke zwischen Imst und Landeck unterbrochen

Ein Steinschlag hat am späten Freitagnachmittag die Bahnstrecke zwischen Imst-Pitztal und Landeck-Zams im Tiroler Oberland blockiert und zu einer kompletten Sperre für den Zugverkehr geführt. Laut ÖBB wird die Unterbrechung voraussichtlich bis Samstagfrüh andauern. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Imst, Landeck – Die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Imst-Pitztal und Landeck-Zams im Tiroler Oberland ist nach einem Steinschlag am späten Freitagnachmittag vorerst für den Zugverkehr gesperrt worden. Die Sperre werde voraussichtlich bis Samstagfrüh um 8 Uhr andauern, sagte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair zur APA. Das Gleis wurde beschädigt, die entsprechenden Arbeiten waren im Gange. Reisende sollen bis zu einer Stunde mehr Reisezeit einplanen.