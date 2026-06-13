Steinschlag im Oberland: Bahnstrecke zwischen Imst und Landeck wieder frei

Ein Steinschlag hat am späten Freitagnachmittag die Bahnstrecke zwischen Imst-Pitztal und Landeck-Zams im Tiroler Oberland blockiert und zu einer kompletten Sperre für den Zugverkehr geführt. Samstagfrüh war die Strecke wieder frei.

Laut ÖBB bleibt die Sperre bis Samstagfrüh aufrecht. © HANS KLAUS TECHT

Imst, Landeck – Die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Imst-Pitztal und Landeck-Zams im Tiroler Oberland war nach einem Steinschlag am späten Freitagnachmittag vorerst für den Zugverkehr gesperrt worden.Das Gleis wurde beschädigt, die entsprechenden Arbeiten waren im Gange. Samstagfrüh waren die Züge wieder planmäßig unterwegs..

Eine Stunde mehr Fahrzeit müssen Reisende einplanen. © Hürlimann