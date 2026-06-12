50 Jahre später: HTL-Maturanten von 1976 trafen sich in Innsbruck

Absolventen des Maturajahrgangs 1976 an der HTL Anichstraße in Innsbruck fanden kürzlich zum 50-Jahr-Jubiläum zusammen. Nicht nur an der Schule hat sich seither vieles verändert.

Innsbruck – Auf den Tag genau 50 Jahre nach ihrer schriftlichen Reifeprüfung an der HTL Anichstraße in Innsbruck trafen die Absolventen des Maturajahrgangs 1976, Fachrichtung Maschinenbau, kürzlich wieder zusammen.

Abteilungsvorstand Jörg Knofler führte die Gruppe anlässlich des besonderen Jubiläums durch die „neue“ HTL. Die Teilnehmer zeigten sich von den Veränderungen in Ausbildung und Wissensvermittlung sichtlich angetan. Heute werden an der HTL fünf Ausbildungsrichtungen angeboten, konkret Biomedizin & Gesundheitstechnik, Elektronik & Technische Informatik, Elektrotechnik – Mechatronik, Maschinenbau – Robotic Centre und Wirtschaftsingenieurwesen – Betriebsinformatik.