„Goldenes“ Jubiläum

50 Jahre später: HTL-Maturanten von 1976 trafen sich in Innsbruck

Blickten auf ihrer Matura vor fünf Jahrzehnten zurück: v. l. Herbert Wörgötter, Othmar Maurer, Hermann Spiegl, Josef Rinnerhofer, Martin Oberhauser, Christian Schwarzinger, Herbert Eder, Klaus Hotter, Harald Tschurtschentaler, Reinhold Huber, Hans-Jörg Felder, Martin Unteregger, Willi Schulze, Hannes Rosner und Manfred Leixner. Nicht im Bild: Günther Vogler (†), Helfried Exner, Harald Juen, Manfred Kimmel und Wolfgang Dallarosa.
© Hannes Rosner
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Absolventen des Maturajahrgangs 1976 an der HTL Anichstraße in Innsbruck fanden kürzlich zum 50-Jahr-Jubiläum zusammen. Nicht nur an der Schule hat sich seither vieles verändert.

Innsbruck – Auf den Tag genau 50 Jahre nach ihrer schriftlichen Reifeprüfung an der HTL Anichstraße in Innsbruck trafen die Absolventen des Maturajahrgangs 1976, Fachrichtung Maschinenbau, kürzlich wieder zusammen.

Abteilungsvorstand Jörg Knofler führte die Gruppe anlässlich des besonderen Jubiläums durch die „neue“ HTL. Die Teilnehmer zeigten sich von den Veränderungen in Ausbildung und Wissensvermittlung sichtlich angetan. Heute werden an der HTL fünf Ausbildungsrichtungen angeboten, konkret Biomedizin & Gesundheitstechnik, Elektronik & Technische Informatik, Elektrotechnik – Mechatronik, Maschinenbau – Robotic Centre und Wirtschaftsingenieurwesen – Betriebsinformatik.

Doch auch die Absolventen des Jahrgangs 1976 bewältigten vor 50 Jahren eine zeitgemäße Ausbildung – und waren bzw. sind in ihrem Berufsleben durchwegs erfolgreich.

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