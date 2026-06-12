„Das hat kein anderes Dorf“: Was den Herz-Jesu-Freitag in Weerberg so besonders macht

Am Wochenende leuchten wieder Herz-Jesu-Feuer von den Bergen, am Sonntag ziehen in den meisten Orten Prozessionen durchs Dorf. Nicht aber am Weerberg: Dort wird das Allerheiligste schon am Freitag durch die Gemeinde getragen. Für die WeerbergerInnen ist das Fest am Werktag keine Belastung, sondern ein Fixpunkt.