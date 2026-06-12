Prozession am Werktag
„Das hat kein anderes Dorf“: Was den Herz-Jesu-Freitag in Weerberg so besonders macht
Am Weerberg wird dem Herz-Jesu-Fest am Freitag und nicht am Sonntag gedacht. Für die WeerbergerInnen ist die Prozession am Werktag keine Belastung, im Gegenteil.
© Rita Falk
Am Wochenende leuchten wieder Herz-Jesu-Feuer von den Bergen, am Sonntag ziehen in den meisten Orten Prozessionen durchs Dorf. Nicht aber am Weerberg: Dort wird das Allerheiligste schon am Freitag durch die Gemeinde getragen. Für die WeerbergerInnen ist das Fest am Werktag keine Belastung, sondern ein Fixpunkt.
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