USA und Iran vor Friedensabkommen? US-Vertreter zu „85 Prozent“ sicher

Ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges ist laut einem hochrangigen US-Regierungsvertreter „sehr nah“ und könnte mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen unterzeichnet werden. Trotz der optimistischen Töne herrscht weiterhin Verwirrung über die genauen Inhalte des Abkommens.

Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des Vermittlers Pakistan auf die abschließende Fassung einer Friedensvereinbarung geeinigt. „Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, einvernehmlich abgestimmter Text des Friedensabkommens vorliegt“, erklärte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif am Freitag. Ein US-Regierungsvertreter sagte, Washington gehe zu „80 bis 85 Prozent“ von der Unterzeichnung eines Friedensabkommens in den kommenden Tagen aus.

Die Abmachung würde die „erhebliche“ Lockerung von Sanktionen und die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte vorsehen, sagte der ranghohe Regierungsvertreter am Freitag in einem Telefonat mit Journalisten in Washington. Im Gegenzug würde sich Teheran bereit erklären, sein Atomprogramm abzubauen und sein atomares Material zu übergeben.

„Noch nicht ganz über der Ziellinie“

„Wir sind noch nicht ganz über der Ziellinie, aber wir sind sehr nah dran“, sagte der Regierungsvertreter. Ein Ort und ein Datum für eine mögliche Unterzeichnung des Abkommens seien noch nicht festgelegt worden. Europa, das US-Präsident Donald Trump ins Spiel gebracht hatte, sei jedoch eine Möglichkeit.

„Wir gehen davon aus, dass wir dieses Abkommen in den nächsten Tagen unterzeichnen werden“, sagte er. Wenn er die Wahrscheinlichkeit einer Unterschrift einschätzen solle, hätte er am Freitagmorgen vielleicht 75 Prozent gesagt, sagte der Regierungsvertreter. „Jetzt sind es wahrscheinlich eher 80 bis 85 Prozent, aber es sind keine 100 Prozent“, fuhr er fort.

Der Weg habe begonnen sich zu ebnen, als der Iran darin eingewilligt habe, „konkret festzulegen“, wie sein angereichertes Uran entsorgt werden solle. Die US-Regierung sei zudem zu der Überzeugung gelangt, dass die Kontrolle des Iran über die für die Weltwirtschaft wichtige Straße von Hormuz ins Wanken geraten sei. Die derzeit diskutierte Übereinkunft schließe auch den Libanon mit ein, wo sich Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz seit Beginn des Iran-Krieges bekämpfen. „Sie umfasst den Libanon, sie umfasst den Iran, sie umfasst die Golfstaaten und sie umfasst Israel“, sagte der Regierungsvertreter.

Schweiz steht bereit für Unterzeichnung von USA-Iran-Abkommen

Als Ort für die Unterzeichnung eines Vertrags brachte sich die Schweiz ins Spiel. „Wir stehen in engem Kontakt mit den Vereinigten Staaten und dem Iran“, erklärte das Schweizer Außenministerium am Freitagabend in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP. Es habe „die Schweiz als Ort für eine mögliche Unterzeichnung vorgeschlagen, falls die Parteien dem zustimmen“.

Irans Außenminister: Abkommen zum Greifen nah

Irans Außenminister Abbas Araqchi hatte zuvor bestätigt, dass ein Abkommen zum Greifen nah sei. „Die Absichtserklärung von Islamabad stand noch nie so kurz vor dem Abschluss“, schrieb er auf X. „Bis zur endgültigen Fertigstellung sollten sich die Medien mit Spekulationen über ihren Inhalt zurückhalten“, fügte er jedoch hinzu. Einzelheiten würden der Öffentlichkeit zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Ein Rahmenabkommen wäre ein wichtiger Meilenstein für ein Ende des Kriegs, den die USA und Israel am 28. Februar gegen den Iran begonnen hatten. Anfang April einigten sich die Staaten auf eine Waffenruhe. Es folgten Friedensgespräche in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Einen Durchbruch gab es damals jedoch nicht. Der Konflikt drohte zwischenzeitlich immer wieder neu zu eskalieren.

Zuletzt lagen die Positionen vor einem möglichen Rahmenabkommen deutlich auseinander. Streit gibt es unter anderem um Irans Atomprogramm, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz, den Krieg im Libanon, Sanktionen gegen den Iran und eingefrorene iranische Vermögen im Ausland.

Unterschiedliche Berichte über Details des Abkommens

In den Verhandlungen soll US-Kreisen zufolge ausgehandelt worden sein, Irans hochangereichertes Uran zu zerstören und abzutransportieren. Auch sollen laut US-Darstellung Irans Atomanlagen demontiert werden. Darüber hinaus soll iranisches Vermögen erst freigegeben werden, wenn das Land Gegenleistungen erbracht habe. Zudem soll die Straße von Hormuz wieder geöffnet werden. Außerdem habe der Iran zugestimmt, Terrorgruppen in der Region nicht weiter zu finanzieren. In welcher Zeit diese angepeilten Ziele erreicht werden sollen, blieb unklar.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars hatte zuvor über 14 Eckpunkte berichtet, die in einem Abkommen vereinbart worden seien. Darin heißt es unter anderem, dass die Straße von Hormuz innerhalb von 30 Tagen geöffnet werde. Im Gegenzug sollten die USA ihre Seeblockade aufheben. Innerhalb von 60 Tagen solle dann eine Einigung im Atomstreit erzielt werden. Auch aus US-Kreisen verlautete ein solcher Zeitrahmen für die vertieften Verhandlungen.

Die iranische Darstellung spricht auch von der Aufhebung von Sanktionen, der Freigabe von Milliardenvermögen und Reparationszahlungen an den Iran. Experten waren skeptisch, ob die USA einer solchen Fassung zugestimmt hätten.

Kritik aus dem erzkonservativen Lager Irans

Trump warf dem Iran später vor, Falschinformationen über mögliche Verabredungen mit den USA zu verbreiten. Bedingungen für ein mögliches Rahmenabkommen, über die Teheran berichtet habe, hätten „NICHTS“ mit dem zu tun, was vereinbart worden sei, schrieb der US-Präsident auf Truth Social. Ob er sich konkret auf den Fars-Bericht bezog, blieb aber unklar. Trump nannte keine Details und sprach von „unehrenhaften“ Leuten, mit denen man es zu tun habe. „Sie sollten sich besser zusammenreißen - und zwar SCHNELL!“, drohte er.