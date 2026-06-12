Weitreichende Pläne

Gebührenpflicht wird ausgedehnt: Das ändert sich beim Parken in Innsbruck

In den Kurzparkzonen und Parkstraßen sollen künftig schon ab 8 Uhr früh Parkgebühren fällig sein. Zudem wird die Gebührenpflicht generell bis 21 Uhr ausgedehnt.
© Rita Falk
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Ab Herbst soll in Innsbruck die Gebührenpflicht in Kurzparkzonen und Parkstraßen zeitlich stark ausgeweitet werden. Zugleich wird die Parkraumbewirtschaftung auf weitere Stadtteile ausgedehnt. Die Gebühren fürs Anwohner- und Berufsparken sollen steigen. Aus Wirtschaft und Opposition kommt bereits heftige Kritik. Ein Überblick.

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