Weitreichende Pläne
Gebührenpflicht wird ausgedehnt: Das ändert sich beim Parken in Innsbruck
In den Kurzparkzonen und Parkstraßen sollen künftig schon ab 8 Uhr früh Parkgebühren fällig sein. Zudem wird die Gebührenpflicht generell bis 21 Uhr ausgedehnt.
© Rita Falk
Ab Herbst soll in Innsbruck die Gebührenpflicht in Kurzparkzonen und Parkstraßen zeitlich stark ausgeweitet werden. Zugleich wird die Parkraumbewirtschaftung auf weitere Stadtteile ausgedehnt. Die Gebühren fürs Anwohner- und Berufsparken sollen steigen. Aus Wirtschaft und Opposition kommt bereits heftige Kritik. Ein Überblick.
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