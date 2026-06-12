Gebührenpflicht wird ausgedehnt: Das ändert sich beim Parken in Innsbruck

Ab Herbst soll in Innsbruck die Gebührenpflicht in Kurzparkzonen und Parkstraßen zeitlich stark ausgeweitet werden. Zugleich wird die Parkraumbewirtschaftung auf weitere Stadtteile ausgedehnt. Die Gebühren fürs Anwohner- und Berufsparken sollen steigen. Aus Wirtschaft und Opposition kommt bereits heftige Kritik. Ein Überblick.