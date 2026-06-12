Mehr als 10.000 Euro Schaden: Falsche Bankmitarbeiterin plünderte Konto eines Tirolers

Baumkirchen – Ein österreichischer Staatsangehöriger ist am Mittwoch Opfer einer digitalen Phishingattacke geworden und hat dabei einen Schaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags erlitten. Was war passiert?

Der Vorfall begann, als der Mann versuchte, ein Passwort für ein Online-Konto zurückzusetzen. Dabei geriet er laut Polizei auf eine täuschend echt gestaltete Fake-Webseite. Dort gab er seine Telefonnummer ein und bestätigte einen per SMS zugesandten Tan-Code, indem er auch einen Link in der Nachricht anklickte.

Kurz darauf folgte der nächste Schritt der Betrüger: Eine angebliche Bankmitarbeiterin kontaktierte den Mann telefonisch. Sie erklärte ihm, sein Konto sei gehackt worden und forderte ihn zur Bekanntgabe seiner Kontodaten auf, um bereits erfolgte Transaktionen angeblich rückabwickeln zu können. Im Glauben, mit seiner Bank zu sprechen, kam der Geschädigte dieser Aufforderung nach.