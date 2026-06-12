Ein Beet als Zeichen der Vielfalt: Internationale Pflanzaktion an der Pädagogischen Hochschule

Von Indischem Basilikum bis Minze, von scharfer Chili bis zu speziellen Bohnensorten: Bei einem Workshop an der PH Tirol entstand am Donnerstag ein denkbar buntes „Internationales Beet“. Gäste aus elf Nationen wirkten an der besonderen Aktion mit.

Innsbruck – Die „International Staff Week“ an der Pädagogischen Hochschule Tirol brachte diese Woche VertreterInnen von Partneruniversitäten aus elf Nationen mit Tiroler Lehrenden, Studierenden und Schulteams zusammen.

Angemessen bunt war auch das Programm – mit einem ungewöhnlichen Workshop am Donnerstag: Unter dem Motto „Growing Diversity Together“ (also: „Gemeinsam Vielfalt wachsen lassen“) legten die TeilnehmerInnen gemeinsam ein „Internationales Beet“ an.

Die Gäste aus aller Welt – Hochschullehrende und MitarbeiterInnen von Partnerunis aus Thailand, Kasachstan, Südafrika, Indien, Portugal, Spanien, Litauen, der Türkei, Polen, Tschechien und Belgien – pflanzten dabei Samen und Setzlinge, die für ihre Herkunftsländer typisch sind.

Kasachstan, Tschechien und Spanien, hier an den Fähnchen zu erkennen, sind wie acht weitere Gastnationen im „Internationalen Beet“ vertreten. © PH Tirol/Roner

So vielfältig wie die Herkunftsländer

So wählten die Gäste aus Indien Tulsi, Indisches Basilikum, aus. Dieses gelte im Hinduismus nämlich als heilige Pflanze, konkret als Manifestation der Göttin Lakshmi, die für Reichtum und Fruchtbarkeit steht. Die VertreterInnen aus der Türkei wiederum entschieden sich für Minze, weil sie in der Küche typisch ist und bei Erkältungen zusammen mit Zitrone ein traditionelles Heilgetränk darstellt.

Die spanischen KollegInnen pflanzten Lavendel, Tomatensorten und Bohnen, die man für Paella verwendet, jene aus Thailand setzten auf scharfe Chili, die litauischen Gäste auf Dill, die portugiesischen auf Petersilie. Angeleitet wurde der Workshop von Bettina Wurzrainer, PHT-Studentin, Berufsschullehrerin und Gärtnerin.

Die „International Staff Week“ widmete sich diesmal generell dem Thema Nachhaltigkeit, wie Silvia Baldassari, Leiterin der Fachstelle für Internationalisierung an der PH Tirol, erklärt: Neben dem „Internationalen Beet“ stand auch ein Besuch im Weltladen am Programm, ebenso ein Kochworkshop für Teigtaschen aus aller Welt oder ein Radlkino mit der preisgekrönten Doku „Motherload“.