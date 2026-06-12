Femizid in Oberösterreich: 28-Jährige von Ex-Freund getötet

Eine Femizid hat am Freitag in Taufkirchen an der Pram zwei Menschenleben gefordert: Ein 29-jähriger Lehrer soll seine 28-jährige Ex-Freundin in der örtlichen Schulbibliothek getötet haben. Der Mann flüchtete nach der Tat mit dem Auto und nahm sich anschließend das Leben.

Taufkirchen an der Pram – In Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) soll ein 29-jähriger Lehrer seine Ex-Freundin getötet haben. Die Leiche der Frau wurde in der Schulbibliothek gefunden. Der mutmaßliche Täter verübte daraufhin Suizid, bestätigte die Polizei Freitagabend entsprechende Onlineberichte von Krone und Oberösterreichischen Nachrichten.

Die Angehörigen der 28-Jährigen – sie war ebenfalls Lehrerin – hatten sie gesucht, weil sie nicht nach Hause gekommen war. In der Schulbibliothek wurde schließlich die Leiche der Frau gefunden.

Der mutmaßliche Täter dürfte nach der Tat mit dem Auto weggefahren sein. Sein Wagen krachte einige Kilometer entfernt gegen einen Baum. Im Wrack wurde die Leiche des Mannes gefunden – sie wies Schusswunden am Kopf auf. Die Ermittler gehen von Suizid aus. Das Motiv war noch unklar, allerdings hatten Opfer und Täter zurückliegend eine Beziehung, sodass eine Beziehungstat naheliegend ist. (APA)