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Zwei Meister aus der 2. Klasse: Stans und Zams ließen die Korken knallen

Der SV Stans II kürte sich zum Meister der 2. Klasse Mitte.
© SV Stans
Michael Pipal

Von Michael Pipal

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+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

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Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

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Alexander Gruber

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