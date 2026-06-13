Trump: Venezolanischer Drogenboss bei US-Angriff getötet

Der Anführer der venezolanischen Drogenbande Tren de Aragua ist laut US-Präsident Donald Trump bei einem US-Angriff getötet worden. Das für Lateinamerika zuständige US-Südkommando habe "einen schnellen und tödlichen kinetischen Schlag" ausgeführt, "um Niño Guerrero, den berüchtigten Anführer von Tren De Aragua, einer der blutrünstigsten Terrororganisationen auf diesem Planeten, erfolgreich zu exekutieren", schrieb Trump am Freitagabend in seinem Onlinedienst Truth Social.

Der Angriff sei in enger Abstimmung "mit unseren Freunden in Venezuela" erfolgt, "mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten", fügte Trump mit Blick auf die Übergangsregierung in Caracas hinzu. Trump verbreitete auch ein Video, das ein Gebäude mit einem grünen Dach und dann eine Explosion zeigt.

Die Bande Tren de Aragua hatte sich in Venezuela gegründet, sie ist aber auch in Kolumbien, Peru und Chile aktiv. Die USA haben Tren de Aragua als "Terrororganisation" eingestuft.