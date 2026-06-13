Das war die WM-Nacht - US-Party und Italiens Ärger
Traum-Auftakt für die USA: Der Co-Gastgeber ist mit viel Schwung und einem sehr überzeugenden Sieg gegen Paraguay in die Heim-WM gestartet. Beim 4:1 (3:0) in Los Angeles sorgten Folarin Balogun (31., 45.+5) und Giovanni Reyna (98.) nach einem Eigentor von Damian Bobadilla (7.) für ausgelassene Stimmung. Mauricio gelang der Ehrentreffer (73.). Zahlreiche Promis wie Tom Cruise, David Beckham und US-Außenminister Marco Rubio verfolgten die Partie auf der Tribüne.
Damit sind alle drei Gastgeber sehr gut bis ordentlich ins XXL-Turnier gekommen. Mexiko hatte das Eröffnungsspiel gegen Südafrika mit 2:0 gewonnen, Kanada trennte sich am Freitagabend nach einem Rückstand 1:1 von Bosnien-Herzegowina.
Das kam in Italien nicht gut an: FIFA-Präsident Gianni Infantino hat mit einer scherzhaft gemeinten Bemerkung über die große WM-Misere des viermaligen Fußball-Weltmeisters Kritik ausgelöst. Im Interview des brasilianischen Senders CazéTV machte sich Infantino über das erneute Scheitern der italienischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation lustig, als er über eine mögliche Aufstockung der WM auf 64 Teams grinsend sagte: "Vielleicht qualifiziert sich Italien bei einer WM mit 64 Teams - oder wir gehen sogar hoch auf 228 Teams."
Italiens Sportminister Andrea Abodi zeigte sich nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA irritiert und kündigte an, das Gespräch mit dem FIFA-Chef suchen zu wollen.
Er schuftet im Kraftraum für das Comeback, aber es reicht nicht. Superstar Neymar wird Brasilien im ersten WM-Gruppenspiel gegen Marokko wegen einer Wadenverletzung fehlen. "Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann", erklärte Teamchef Carlo Ancelotti vor dem WM-Auftakt gegen die Nordafrikaner in der kommenden Nacht (0.00 Uhr). Womöglich fällt der 34 Jahre alte Offensivmann sogar für die komplette Vorrunde aus.
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